Aanhouding na drugsvondst

Bij de inval in juli werden onder andere ruim 3600 xtc-pillen gevonden. Tevens zijn diverse goederen, gerelateerd aan drugshandel, in beslaggenomen. De politie startte een onderzoek nadat er informatie was binnen gekomen dat er vermoedelijk vanuit de woning werd gehandeld in drugs.

De verdachte wordt momenteel verhoord voor verder onderzoek.