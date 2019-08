Jongens aangehouden na rijden op gestolen scooter

De agent liep in zijn vrije tijd rond 14.30 uur over de Noordweg. Hij zag het tweetal rondscheuren met een scooter die niet voorzien was van een kentekenplaat. Toen andere agenten in de omgeving reden, lieten zij de scooter achter en renden weg. De politie controleerde de achtergelaten scooter en namen contact op met de eigenaar. Die gaf aan dat het voertuig twee weken geleden gestolen was, maar hij nog geen aangifte had gedaan. Dit doet hij nu alsnog.