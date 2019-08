Getuigen en beelden gezocht van zware mishandeling

De recherche stelde inmiddels diverse bewakingsbeelden veilig, die we grondig analyseren. We zien daarop dat er vrij veel mensen het incident ogenschijnlijk met hun smartphone staan te filmen. Deze beelden kunnen voor ons erg belangrijk zijn in het onderzoek naar de daders, die niet met hun daad mogen wegkomen. Neem contact met ons op als je beelden hebt gemaakt en stel ze ter beschikking van de recherche. Je kunt ze uploaden via de website van de politie, onder vermelding van zaaknummer PL2100-2019165903. Als je dat lastig vindt of als het niet lukt, bel dan de recherche van het basisteam Den Bosch via 0900-8844. Anoniem informatie doorgeven, bijvoorbeeld namen van de daders, kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.