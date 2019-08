Verdachten overval bejaard echtpaar opgepakt

De overval vond plaats in de nacht van 15 op 16 juli 2018 tussen 22.30 en 03.30 uur. Door het inslaan van een ruit werd de woning binnengedrongen.

Slachtoffers

De bejaarde bewoners, een man van destijds 81 jaar en een vrouw van 75 jaar, werden door de overvallers bedreigd. De man werd zwaar mishandeld. De slachtoffers werden opgesloten in de kelder en wisten zich uiteindelijk na enkele uren zelf te bevrijden. Naast een aantal gekneusde ribben liep hij een gebroken oogkas en kaak op. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Ook zijn partner had destijds medische zorg nodig.

DNA

In juli 2019 werden reeds drie verdachten, allen afkomstig uit Roemenië, in deze zaak aangehouden. De Roemenen werden toen door België uitgeleverd aan Nederland. De politie kwam de drie verdachten op het spoor dankzij aangetroffen DNA op de plaats delict. Zij zitten alle drie in voorlopige hechtenis. Uit verder onderzoek bleek dat er vermoedelijk nog meer personen bij de overval betrokken waren. De twee mannen die dinsdag werden aangehouden zijn 57 en 40 jaar oud en afkomstig uit Helden en Roggel.

Meer aanhoudingen

Met deze aanhoudingen is het politieonderzoek nog niet afgerond. Meerdere aanhoudingen worden dan ook niet uitgesloten.