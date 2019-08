Politie houdt inbreker in horecapand op heterdaad aan

In verband met recente inbraken bij horecaondernemingen in het centrum van Deventer was de politie extra alert in het centrumgebied van de stad. Rond de klok van 2.00 uur in de nacht werd door agenten een krakend geluid opgemerkt bij een pand in de Molenstraat. De toegesnelde agenten zagen een man uit een verbroken raam van het café stappen. Hij stapte daarna op zijn fiets en fietste weg. Dat ritje was echter van korte duur. In de Assenstraat werd hij door agenten onderschept en aangehouden.