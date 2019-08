Politie doet onderzoek naar vermoedelijk schietincident en houdt verdachte aan

Rond 16.00 uur zou in een huis op de camping vermoedelijk een knal te horen zijn geweest. Ook zou er een gat in de deur zitten. Niet uit te sluiten was dat dit door een vuurwapen was ontstaan. De toegesnelde politieagenten kwamen op de locatie bij de bewuste woning. Een jongeman die hiervoor verantwoordelijk leek was er lopend vandoor. Er zat inderdaad een gat in de deur. Om de zoektocht te ondersteunen werd de politiehelikopter ingezet. Deze was al in de buurt van het incident. In de omgeving werd gezocht naar de man.