Twee hennepkwekerijen ontdekt in Enschede

Hennepkwekerijen in vooral woonwijken kunnen erg gevaarlijk kunnen zijn. Er kan snel brand uitbreken, waardoor de buurt gevaar loopt. Heeft u overlast van een hennepkwekerij of vermoedt u dat er bij u in de buurt gekweekt wordt? Uw melding is belangrijk! Bel de politie via 0900-8844 of meld het bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

