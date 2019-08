Auto-inbreker verzet zich bij arrestatie

Rond 08.05 uur kreeg de politie een melding van een auto-inbraak die op dat moment plaatsvond. Van de gevluchte verdachte was een signalement bekend dat werd gedeeld met de assisterende politie-eenheden. Agenten zagen de verdachte lopen op de Timorkade en besloten hem te controleren. Op het moment dat bleek dat hij de gevluchte verdachte betrof werd hij aangehouden. De man, een 34-jarige Utrechter, verzette zich direct tegen de arrestatie waarbij beide agenten gewond raakten. De Utrechter ging er opnieuw vandoor maar kon kort daarna worden getraceerd in het Molenpark.



Ook nu wilde de verdachte zich niet zonder slag of stoot overgeven maar dreigen met het gebruik van pepperspray was voldoende om hem te kunnen boeien. In het park werden meerdere goederen aangetroffen die afkomstig bleken te zijn uit de opengebroken auto. De Utrechter is ingesloten. De twee agenten hebben zich voor behandeling van het letsel laten behandelen in het ziekenhuis.