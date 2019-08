Twee verdachten aangehouden na steekincident

Het steekincident gebeurde rond 04:15 uur. Het slachtoffer – een 19-jarige jongeman uit Voorhout - werd naar het ziekenhuis vervoerd. Een getuige vertelde dat hij na het steekincident drie jonge mannen zag vluchten in de richting van de Van Panhuysstraat. Twee van hen zouden op de fiets zijn gevlucht en een van hen is weg gerend. In de omgeving van de Nieuwe Zeeweg werd gezocht naar deze jongemannen, onder andere met behulp van een politiehelikopter. Zij werden toen niet meer aangetroffen. De verdachten uit Noordwijk zijn 17 en 20 jaar oud. De recherche is nog op zoek naar een derde verdachte en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.



Getuigen gezocht

De recherche komt nog steeds graag in contact met getuigen van het steekincident of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.