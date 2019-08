Wie heeft meer informatie over ernstige mishandeling in Rotterdam?

Het onderzoek is dus in volle gang. We hopen dat er mensen zijn die hebben gezien door wie het slachtoffer rond 22.00 uur is opgehaald, naar het adres aan de Rhijnauwensingel is gebracht en door wie hij rond middernacht bij zijn eigen woning is achtergelaten.



Heeft u informatie over deze zaak, misschien camerabeelden zelfs, en heeft u nog niet met de politie gesproken? Wij horen graag van u! Dat kan via de opsporingstiplijn 0800-6070, maar ook volledig anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u zowel uw tip als eventuele beelden uploaden.