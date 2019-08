Automobilist rijdt tegen lantaarnpaal en bedreigt politie

Agenten zagen ter hoogte van de afslag naar de Meubelboulevard een Volkswagen Polo staan die rondom beschadigd was. Voor het voertuig lag een uit de grond gereden lichtmast. De bestuurder zat zittend aan de kant. Hij was onvast ter been en rook naar alcohol. De agenten zagen dat hij een klapmes dreigend in zijn handen had. De centralist van de meldkamer gaf door die de eigenaar van die auto bij een eerder incident ook al met een mes gedreigd zou hebben. De dienders riepen tevergeefs dat hij zij mes moet neergooien. Hierna hebben zij pepperspray ingezet en de bestuurder met veel moeite op de brancard gekregen. Twee agenten zijn meegereden met de ambulance naar een ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. Daar is bloed afgenomen van de verdachte om het alcoholgehalte vast te stellen. Hij wordt in een later stadium gehoord over de bedreiging en het rijden onder invloed.