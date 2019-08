Huiszoeking in Oostburg na overlastmeldingen

In de woning werden zowel soft- als harddrugs aangetroffen en in beslag genomen. Het gaat om verschillende hoeveelheden hasj, hennep en cocaïne. Ook werd in de woning een droogruimte voor hennep gevonden, evenals weegschalen en gripzakjes om drugs in te verpakken. De bewoner van de doorzochte woning meldde zich bij de politie. Hij is aangehouden en zal worden gehoord in een politiecellencomplex.