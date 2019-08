Tilburger aangehouden voor bedreiging en belediging BOA’S

De buitengewoon opsporingsambtenaren hebben aangifte gedaan. Ze vertelden dat ze een controle uitvoerden bij een bewoner omdat hij een puincontainer die voor de deur stond moest weghalen. Hij was daar vorige week ook al over aangesproken. Het gesprek liep volgens de BOA’s al snel uit de hand waarbij die bewoner hen met diverse termen beledigde. Ook had hij geroepen dat hij ze neer ging steken. Hij werd door de politie aangehouden. Op het bureau gaf hij de beledigingen toe. Hij had vorige week al twee bekeuringen gekregen voor het buiten laten staan van die containers. Hij was boos geworden omdat volgens hem andere buurtbewoners niet bekeurd waren.