Beleef ‘t op de Politie Demo Dag

Het woord zegt het al: een dag waarop inwoners en bezoekers van Roermond allerlei demonstraties kunnen zien van de politie. Altijd al willen weten hoe een biketeam werkt, en hoe de politie een gevaarlijke verdachte benadert? Dan kan allemaal op deze gevarieerde dag die duurt van 11 uur tot 16 uur Aan de ring van het Kloosterwandplein zullen verder kraampjes staan waar je onder andere informatie krijgt over veiligheid, veilig wonen, digitale recherche, droneteam, social media en werving en selectie.

Bezoekers kunnen kennis maken met VR Dangerzone, een uniek middel om met een virtual realitybril een en ander te kunnen voorstellen. Voor de kinderen komt er een fietsparcours.



In gesprek met inwoners over communicatiemiddelen

Daarnaast zullen er bijzondere politievoertuigen te zien zijn en staat er een Mobiel Media Lab. Dat is een vrachtwagen, die speciaal is aangepast als mobiele onderzoeksruimte. Met deze testtruck rijdt de politie door Nederland om onderzoek te doen naar de mening over en ervaringen met de verschillende communicatiemiddelen waar de politie gebruik van maakt. Denk hierbij aan de website politie.nl, de Politie app, folders of de social media accounts (Facebook en Twitter). Het mobiele operationeel centrum zal deze dag gebruik maken van het Mobiel Media Lab om bezoekers mee te nemen in de meldingen die er bij de politie binnenkomen en in de prioriteiten en keuzes die ze moeten maken. Het doel is om in gesprek te gaan met inwoners over de manieren waarop de samenwerking nog meer geintensiveerd kan worden.

Kortom, genoeg te zien en te beleven op zaterdag 5 oktober van 11 uur tot 16 uur!



Parkeren

In verband met de drukte van bezoekers in de stad roept de politie van Roermond op om zoveel mogelijk te voet of per fiets naar de demonstraties te komen.