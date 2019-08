Vijf personen aangehouden

Enschede - De politie controleert zowel voertuigen als verdachten om te zorgen dat diverse evenementen die plaatsvinden in de gemeente Enschede, waaronder de Europa Leaguewedstrijd, veilig en ongestoord kunnen verlopen Politieagenten hebben zojuist vijf personen aangehouden. Vier mannen met de Belgische nationaliteit werden gecontroleerd aan de Westerval/Parkweg in Enschede. In hun voertuig werden handschoenen aangetroffen die waren verzwaard met zand. Zij zijn aangehouden omdat ze de Algemene Plaatselijke verordening overtraden. De vijfde persoon werd aangehouden in de omgeving van het voetbalstadion. Hij vervoerde een honkbalknuppel in zijn auto. Hij wordt naast overtreding van de APV ook verdacht van overtreden van de wet wapens en munitie. Noodbevel Naast de gebruikelijke wetgeving heeft de politie extra bevoegdheden gekregen van de burgemeester van Enschede om de orde te handhaven. Onno van Veldhuizen heeft vanmorgen een noodbevel voor de gehele gemeente ingesteld. De politie voert vanaf vanmiddag zowel flexibel als statisch controles uit op voertuigen en personen. Personen die uit Antwerpen komen en aangetroffen worden in Enschede zonder een plausibele verklaring worden weggestuurd. Mochten zij daarna nogmaals gecontroleerd worden dan zullen zij worden aangehouden op grond van het noodbevel.