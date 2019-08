Man aangehouden voor autobrand in Wijchen

Rond 20.15 uur kwam de melding dat een auto in de brand stond aan de genoemde straat. Toen agenten ter plaatse kwamen was het vuur al geblust door een behulpzame buurtbewoner. De verdachte was niet meer aanwezig, maar werd in de omgeving van de Homberg gezien en staande gehouden door buurtbewoners. Zij droegen hem over aan de politie, die hem aanhield en meenam naar het bureau.

2019372432 MB