Jongens doen afstand van nepwapens

De politie neemt bij meldingen waarbij wapens betrokken zijn altijd de nodige veiligheidsmaatregelen in acht. Ook in dit geval kregen de vier jongens opdracht met hun handen tegen een muur te gaan staan. De jongens hebben de wapens direct aan de agenten overhandigd. Toen zeker was dat de wapens inderdaad nep waren, zijn de politieagenten met de jongemannen in gesprek gegaan. De jongens begrepen direct dat het dragen van deze nepwagens niet alleen verboden is, maar ook schrik bij anderen kan veroorzaken.



Nepwapens kunnen gevaarlijke situaties opleveren

Op verschillende plekken zoals op een kermis, in een speelhal of bij een spelletjescentrum worden soms nepvuurwapens verkocht of als prijs uitgedeeld. Het is echter verboden om een (nep)vuurwapen mee te nemen. Er kan een straf tot negen maanden cel worden opgelegd voor het dragen van een nepvuurwapen of een geldboete worden opgelegd van maar liefst €20.500. Het verbod is er niet zomaar. Nepwapens kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. Andere mensen schrikken bij het zien van een wapen en sommige nepwapens lijken zo echt dat ze niet van een werkend vuurwapen te onderscheiden zijn. Een wapen op een ander richten is altijd bedreigend.



Meer weten over nepwapens? Lees er hier alles over.