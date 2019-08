Man aangehouden verdacht van vernieling

Uit de aangifte bleek dat er een ruzie was ontstaan tussen twee exen. De vrouw van het stel zat in de woning van haar moeder en haar ex stond daar buiten. Hij zou de stoeprand hebben gepakt en door de ruit hebben gegooid. In de woning zaten op de moment de vrouw en haar moeder. De moeder gaf aan dat ze van bank opstond op het moment dat de stoeprand door de ruit kwam en achter haar neerviel. Had ze daar nog gezeten dan zou ze mogelijk zwaargewond geraakt zijn. De verdachte, een 45-jarige inwoner van Oosterhout, is daarom aangehouden voor vernieling maar ook voor poging tot zware mishandeling. Hij is naar het bureau gebracht.