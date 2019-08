Vier aanhoudingen in centrum Middelburg

Rond 21.45 uur werd een meisje van 16 uit Westkapelle door de politie aangehouden wegens mishandeling van een beveiliger. Door getuigen werd gezien dat zij wat onenigheid had met een jongeman. Hierop kwam de beveiliger tussenbeide en moest zij het bekopen met een klap van het meisje. Ze deed aangifte. De Westkapelse wordt op een later tijdstip gehoord door de politie.

Rond 22.30 uur werd melding gemaakt van een opstootje op de Markt. Een 21-jarige Vlissinger is aangehouden wegens vechten. Door agenten werden getuigen gehoord. De Vlissinger zit vast en wordt vandaag gehoord.

Omstreeks 00.20 uur meldde een portier van een cafe aan de Schuttershofstraat dat een man zich erg vervelend gedroeg en dat hij mogelijk in het bezit zou zijn van drugs. De aanwezige politieagenten zijn een kijkje gaan nemen en troffen een 19-jarige man uit Middelburg aan. De man bleek inderdaad in het bezit van hasj en ook had hij een geldbedrag van ruim 2700 euro bij zich. De man wordt verdacht van drugshandel en witwassen. Hij is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord door rechercheurs.

Om 03.45 uur werden agenten naar de Vlasmarkt in Middelburg gestuurd. Er zou een vechtpartij gaande zijn waarbij drie personen gewond zouden zijn geraakt. Uit onderzoek bleek dat een 19-jarige Middelburger de verdachte in deze zaak zou zijn. Hij is aangehouden in de Rijnstraat. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. De 19-jarige man is overgebracht naar een politiecellencomplex waar hij vandaag wordt gehoord. Twee van de 3 gewonde mannen hebben zichzelf bij de huisartsenpost gemeld (22, Philippine en 19, IJzendijke), een derde (23, Vlissingen) is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Alle zaken worden verder door de politie onderzocht. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.