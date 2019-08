Aanhouding en drugs gerelateerde spullen gevonden bij inval

De recherche had in de loop van dat onderzoek informatie gekregen dat er in het bedrijfspand mogelijk drugs werd geproduceerd of opgeslagen. Bij de inval troffen we onder andere een kleine 200 gram poeder aan, waarvan het vermoeden bestaat dat het om verdovende middelen gaat. Verder vonden we zo’n 2,5 kilo henneptoppen, verpakkingsmateriaal en een tabletteermachine. Ook namen we een waterscooter en een motor in beslag in het kader van het afpakken van mogelijk met drugsgeld betaalde, dure goederen. De aangehouden verdachte, een 29-jarige man uit ’s-Hertogenbosch betreft de huurder van het pand. Hij zit nog vast.