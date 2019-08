Aanhouding na oplichting met verkoop auto's

Onderzoek

Meerdere geïnteresseerden deden een aanbetaling voor een auto die te koop werd aangeboden. Nadat de betaling was gedaan bleken de in de advertentie genoemde telefoonnummers niet meer bereikbaar te zijn. De autobedrijven waren niet op de hoogte van de advertenties en genoemde afspraken. Een autobedrijf in Hoogeveen werd gebeld door meerdere gedupeerden. Het bedrijf deed aangifte. Wij zijn een onderzoek gestart en autobedrijven op verschillende locaties in Nederland bleken slachtoffer te zijn geworden van dergelijke praktijken.

Aanhouding

Een 27-jarige man uit Venlo werd op woensdag 14 augustus in zijn woonplaats aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht zich op Marktplaat te hebben voorgedaan als medewerker van een autobedrijf. Er zijn 25 aangiftes gedaan: vier aangiftes door autobedrijven van identiteitsfraude en 21 aangiftes van oplichting. Het onderzoek is nog niet afgerond.

Alertheid gevraagd

Wees alert bij dit soort advertenties. Sommige advertenties zijn te mooi om waar te zijn. Weet daarom wat je koopt. Toch blijft het herkennen van een oplichter lastig. Probeer daarom altijd na te gaan met wie je handelt. Meer tips en informatie over oplichting vind je op onze site.