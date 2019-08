Zeventien arrestaties na WhatsAppfraude

De dader vraagt vervolgens om geld, bijvoorbeeld omdat de bankapp nog niet op de nieuwe telefoon zit. Het geld moet worden overgemaakt naar een rekening waarvan het slachtoffer veronderstelt dat die van de bekende is. Het verzoek wordt bijvoorbeeld gedaan in de vorm van een Tikkie of een link. In werkelijkheid is het een nummer van een geldezel; iemand die zijn/haar rekening ter beschikking stelt aan criminelen. Het beschikbaar stellen van een bankrekening voor fraude is strafbaar.

De politie kreeg uit het hele land meldingen van deze vorm van WhatsAppfraude en begon een onderzoek. Het onderzoek is gedaan door het basisteam in Apeldoorn in samenwerking met het Cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland onder leiding van het Openbaar Ministerie Oost-Nederland. Veel van de aangiftes waren te herleiden naar rekeningen van personen uit Apeldoorn en omgeving. Op 18 december moeten de verdachten zich voor de politierechter verantwoorden of op een zogenoemde TOM-zitting.