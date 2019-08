Besluit burgemeester mede oorzaak van goed verloop van alle evenementen.

Dat de burgemeester van Den Haag de wedstrijd AZ-Royal Antwerp FC in haar gemeente niet heeft laten doorgaan heeft natuurlijk een reden. Als geen ander kent Enschede de pijn van een ingestort stadiondak en het gemeentebestuur vond dat deze wedstrijd door moest gaan. De dagen voor de matchdag kreeg de politie zicht op verschillende supportersgroepen uit verschillende Nederlandse regio’s, Duitsland en België die elkaar gewelddadig wilden treffen in de gemeente Enschede. We kregen ook informatie over de gedragingen van supporters van Royal Antwerp FC. De politie en gemeente wilden de veiligheid van zowel deze wedstrijd als de overige evenementen in Enschede kunnen waarborgen. Door de burgemeester is daarop een afweging gemaakt tussen verschillende scenario’s. Het weren van de Antwerpse supporters uit het stadion en de gemeente was op dat moment een keuze die achteraf een wijs besluit blijkt te zijn. Dat het besluit de nodige emotie en reacties op sociale media opleverde is wel gebleken.

De politie heeft het genomen besluit van burgemeester Onno van Veldhuizen ondersteund en daarmee gisteren, donderdag 22 augustus, succesvol kunnen acteren. Alle evenementen en festiviteiten zijn in een goede sfeer en ongestoord verlopen.

Dienstdoende agenten zagen gisteren dat de eigen supporters van FC Twente al vroeg in de middag al ‘spottend’ en ‘zoekend’ door het centrum van Enschede bewogen. Hierdoor kwam de politie een paar keer in actie om een mogelijke escalatie of dreigende situatie, waarbij deze groep betrokken was, in de kiem te smoren. Zoals eerder is gecommuniceerd zijn er 19 personen aangehouden. Daarnaast zijn tijdens diverse controles ongeveer 200 mensen, die uit Belgie kwamen of in een voertuig reden met een Belgisch kenteken en die geen plausibele verklaring hadden, gevorderd de gemeente Enschede te verlaten.

Over de inzet en de strategie die de politie gisteren hanteerde om de veiligheid te waarborgen is vooraf bewust niet gecommuniceerd. Het noodbevel was vanaf 8.00 uur van kracht. Inmiddels zijn alle 19 aangehouden verdachten, waarvan 14 in het Politie Cellencentrum in Borne hebben overnacht weer in vrijheid gesteld. Zij hebben een boete van 200 euro gekregen (en 9 euro administratiekosten). Ondanks het aantreffen van verzwaarde handschoenen en een honkbalknuppel is de politie niet overgegaan tot het preventief fouilleren