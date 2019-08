Getuigenoproep poging straatroof Slotermeerlaan

De mannen zijn vermoedelijk rond de 18 jaar oud. De man voorop de scooter was volledig in het zwart gekleed. De man achterop de scooter had een vest aan waarvan de bovenkant blauw was en vervolgens overliep in een zwarte kleur. Beide mannen hadden capuchons op. De rode scooter waar zij op reden is vermoedelijk van het merk Piaggio. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op via 0900-8844, bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of gebruik onderstaand tipformulier.