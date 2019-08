Man aangehouden na steekincident in ziekenhuis

Omstreeks 14.00 uur ontstond in het ziekenhuis een conflict tussen een man en een vrouw waarbij de vrouw werd gestoken en zwaargewond raakte. De 36-jarige vrouw uit Haastrecht kon zichzelf in het toilet opsluiten en de politie waarschuwen. De gealarmeerde politie hield de man aan in het ziekenhuis. De oorzaak van het conflict ligt in de relationele sfeer. De recherche doet verder onderzoek.



Omstanders die het steekincident hebben gezien en slachtofferhulp willen kunnen zich hiervoor aanmelden via de politie in Gouda via 0900-8844 of M 0800-7000.