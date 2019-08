Veiligheidsmonitor 2019 van start

Het onderzoek bestaat uit een landelijke steekproef onder 65.000 Nederlanders. Daarmee kan op regionaal niveau de ontwikkeling van onveiligheidsgevoelens worden gevolgd. Voor het onderzoek is het belangrijk dat er uit alle bevolkingsgroepen personen deelnemen. Hiervoor is er door het CBS een steekproef getrokken uit de bevolkingsbestanden van de gemeenten. Zij krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. Om de onderzoeksresultaten zo representatief mogelijk te laten zijn, mogen alleen die personen die in de steekproef zitten deelnemen aan het onderzoek. De vragenlijst kan zowel digitaal als schriftelijk worden ingevuld. Het onderzoek loopt nog door tot en met november van dit jaar. De resultaten worden in maart 2020 verwacht.