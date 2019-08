Drugsdealers dringen zich op aan aankomend studenten. Politie grijpt in.

Een van de studenten liet het daar echter niet bij zitten. Hij liep naar het politiebureau op de Stationsstraat in Tilburg en deed daar zijn verhaal. De politie besloot daarop om meteen in actie te komen. Zij belden de officier van justitie en kregen toestemming voor een zogenaamde pseudokoop, waarbij agenten zich als koper voor doen. Hierop werd het nummer van de dealer gebeld en een afspraak gemaakt. Niet veel later troffen rechercheurs de dealer met nog een tweede persoon. Beiden bleken een handelshoeveelheid cocaïne en pillen bij zich te hebben. De twee verdachten, Tilburgers van 18 en 21 jaar, werden aangehouden. Bij een onderzoek in hun woning werd nog meer drugs aangetroffen. Ook daarbij ging het om cocaïne en pillen.