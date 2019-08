Notoire overtreder loopt tegen de lamp

Bij de controle van de 48 jarige Goirlenaar werd al snel duidelijk dat zijn rijbewijs was verlopen. Bovendien was zijn auto niet verzekerd en niet gekeurd. Toen zijn personalia werden nagetrokken bleek ook nog eens dat de man nog 39 dagen gevangenisstraf te goed had. Hij werd aangehouden en zijn rijbewijs en auto zijn in beslaggenomen. Op het bureau blies hij 615 ug/l. De man mag voor al deze overtredingen een proces-verbaal tegemoet zien.