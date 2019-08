Man aangehouden voor brandstichting

Rond 18.40 uur kreeg de politie een melding dat er brand was in een wachtruimte op het station. Ter plaatse heeft de brandweer de brand geblust. Via een getuige was er een signalement bekend van de vermoedelijke brandstichter. In het Bolwerken park troffen agenten een man aan die voldeed aan het signalement. De 41-jarige man is aangehouden en ingesloten voor onderzoek.

De politie onderzoekt of er een verband is tussen deze brandstichting en de twee brandstichtingen gepleegd op maandag 19 augustus.

2019163159