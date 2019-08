Verdachte aangehouden met doorgeladen vuurwapens en verdovende middelen

Na een korte achtervolging hielden de agenten één verdachte, een 19-jarige Rotterdammer, aan. Deze verdachte droeg een tas bij zich waarin verdovende middelen en drie doorgeladen vuurwapens zaten. De man is uiteraard aangehouden en de vuurwapens en de verdovende middelen zijn in beslag genomen. Het onderzoek loopt.

De politie is nog op zoek naar de verdachten die mogelijk probeerden in te breken in het bestelbusje. Dus heeft u iets gezien op vrijdagavond 23 augustus rond 23.30 uur op de Pelmolenstraat? Laat het de politie weten via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000