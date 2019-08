Man aangehouden in België na asociaal rijgedrag

De politie kon hem niet meer vinden maar zijn kenteken werd geregistreerd in het ANPR-systeem. Hierdoor kon de politie volgen waar hij naar toe reed. Ondertussen werd ook de Belgische politie geïnformeerd. Uiteindelijk passeerde hij de grens en werd hij in de gemeente Brasschaat aangehouden door de politie aldaar.



In zijn auto werd een nep vuurwapen, een wapenstok en verdovende middelen aangetroffen. Alles is in beslag genomen en de 25-jarige BMW-rijder is aangehouden. De Belgische politie stelt verder onderzoek in.