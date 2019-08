Automobilist schept voetganger en rijdt door

Rond 02.00 uur stak het slachtoffer met een groepje vrienden bij een voetgangersoversteekplaats de weg over. Hij was op dat moment de laatste van de groep. Plots naderde er een auto die hem aan reed. De man kwam daarbij op de motorkap terecht en viel daarna op de grond. Na kort ingehouden te hebben reed de automobilist door. Een duidelijk signalement werd door de verschillende getuigen niet gezien. Vermoedelijk ging het om een donkerrode auto. Het slachtoffer werd ter observatie in het ziekenhuis opgenomen. De politie roept eventuele getuigen op zich te melden via het telefoonnummer 0900-8844.