Man overleden in Asser wijk Peelo

Achtergronden

In het begin van de middag kwam een melding dat een man zich ongepast gedroeg richting een kind in een speeltuin. Vervolgens zouden een aantal personen op deze man zijn afgegaan, waarbij een schermutseling is ontstaan. Als gevolg daarvan is de man overleden. De politie heeft inmiddels veel mensen in de wijk gesproken, maar blijft op zoek naar getuigen die zich nog niet hebben gemeld. Ook wordt in de omgeving sporenonderzoek gedaan.

De politie richt zich in het onderzoek op twee onderwerpen: het overlijden van het slachtoffer en een mogelijk zedengerelateerd delict.

Contact

Vanwege het onderzoek en de twee centrale onderwerpen daarin, komt de politie graag in contact met mensen die meer informatie hebben. De politie is telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Ook is het mogelijk om via www.politie.nl/contact in contact met de politie in Assen en het rechercheteam te komen.