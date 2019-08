Politie onderzoekt brand in Scheveningen

Rond 02.55 uur kwam de melding van de brand binnen. Toen de hulpdiensten bij de Helingweg aankwamen, was de brand al uit. Ook waren de bewoners van het appartementencomplex door het brandalarm gewekt en stonden buiten op straat. Uit het eerste onderzoek is gebleken dat er mogelijk sprake was van brandstichting. Mogelijk is er vanuit de jachthaven iets tegen het raam van het appartement gegooid waardoor er brand is ontstaan. Bent u getuigen geweest van dit incident, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.