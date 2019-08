Man in Nijmegen aangevallen en beroofd

Verschillende mensen zijn getuigen geweest. Buurtbewoners hebben de gewonde man opgevangen en de politie gebeld.

Getuigen gezocht

Het slachtoffer zou zijn aangesproken door personen die reden in een kleine, blauwe auto. Hopelijk kan iemand meer vertellen over de inzittenden van deze auto. Ook is er een jongen/jongeman gezien bij het slachtoffer die vluchtte toen buurtbewoners hem aanspraken. Wij komen graag in contact met hem.

Signalement

De jongeman is 1.85-1.90 m lang, heeft kort, stekelig haar, een slank, afgetraind lichaam en droeg een donker blauw shirt met een gouden/bruine print van het merk Diesel.

Wie meer informatie heeft over deze zaak wordt dringend verzocht contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of via het digitale tipformulier op deze pagina.

2019377731 (MvS)