Fietser (35) overleden na aanrijding

Hulpdiensten kregen om 19.57 uur de melding van het ongeval. Ter plaatse bleek op basis van getuigenverklaringen dat de automobilist rechtdoor het fietspad op was gereden van de Eerste Oosterparkstraat. Daarbij zou hij de vrouw op de fiets van achteren aangereden hebben en vervolgens tegen een boom tot stilstand zijn gekomen. Een traumahelikopter landde in het Oosterpark, zodat een trauma-arts eerste hulp kon verlenen. Het slachtoffer werd met spoed overgebracht naar een ziekenhuis waar zij in de loop van de nacht overleed aan haar verwondingen. De automobilist - een 25-jarige man uit Monnickendam - raakte als gevolg van het ongeval ook gewond en is eveneens afgevoerd naar een ziekenhuis.



Hoe het verkeersongeval exact kon ontstaan, is nog niet duidelijk. Specialisten van het Team Opsporing Ernstige Verkeersongevallen (TOEV) doen onderzoek naar de toedracht.