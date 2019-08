Motorrijder zwaargewond bij ongeval op A28

Een 47-jarige man uit Hoogland reed op zijn motorfiets op de rijksweg A28. Op de afrit Soesterberg is de man met zijn motor ten val gekomen. Daarbij is hij hard in botsing gekomen met een verkeersbord. De motorrijder raakte zwaargewond door het ongeluk. Ter plaatse is hem de nodige medische hulp geboden. Inmiddels ligt de man in kritieke toestand in een ziekenhuis.



Onderzoek

Het opsporingsteam verkeer van de politie Midden-Nederland onderzoekt deze aanrijding. Het technisch onderzoek naar de toedracht wordt uitgevoerd door specialisten van de verkeersongevallenanalyse. Voor mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren, is Slachtofferhulp ingeschakeld.