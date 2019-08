Drie mannen gewond bij aanrijding en bestuurder aangehouden

Zij stonden te kijken bij een autoshow op de Newtonstraat, toen een 39-jarige man uit Badhoevedorp de macht over het stuur verloor en de drie slachtoffers raakte. De slachtoffers zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De Badhoevedorper is aangehouden en zijn rijbewijs is ingevorderd. Na verhoor is de verdachte heengezonden, de man blijft wel verdachte.

De politie onderzoekt of er, naast de filmpjes die al in de media zijn verschenen, camerabeelden beschikbaar zijn van bedrijfspanden, die een nader licht op de oorzaak van het ongeval kunnen werpen.

Was je daar aanwezig in het publiek en heb je beelden? Dan kan je die delen via www.politie.nl, via deze link: https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/uploadformulier.html?sid=fd076b6e-6099-4b8b-9c39-f38fbfa731a9.

Verder komt de politie graag in contact met getuigen, die zij nog niet gesproken hebben. Bel dan met 0900-8844. Liever anoniem? 0800-7000.

2019164658