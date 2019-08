Aanhouding na melding vuurwapen in auto

De politie kreeg zondagavond de melding dat er in een auto die in Nootdorp reed vermoedelijk een vuurwapen zou zijn. Het kenteken van de auto werd in de ANPR gezet om de auto te kunnen traceren. De auto werd in de nacht gezien op de A4 waarna de bestuurder op de Teijlerstraat in Den Haag werd staande gehouden voor een controle. Vanwege de melding van het mogelijke vuurwapen werd er een uitpraatprocedure gestart waarbij de bestuurder aanwijzingen kreeg van de agenten om uit te stappen. Omdat de man niet aan de aanwijzingen gevolg gaf, werd er een waarschuwingsschot gelost. De man werd hierop aangehouden. In zijn auto werd geen vuurwapen aangetroffen wel werd een aantal XTC-pillen in beslaggenomen. De man werd aangehouden voor het in het bezit hebben van verdovende middelen.



ANPR

De politie maakt steeds meer gebruik van technische hulpmiddelen om criminaliteit te bestrijden. Eén van deze middelen is de zogenoemde automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Aan de hand van een videocamera met daaraan een gespecialiseerd softwareprogramma worden kentekens gescand en vergeleken met zogenoemde hotlisten. Deze geven aan of er iets 'mis' is met het kenteken (gestolen, niet verzekerd etc.) Als er een 'hit' is, wordt het voertuig staande gehouden en worden zowel de bestuurder als de auto gecontroleerd.