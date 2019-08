Woningoverval of mislukte inbraak? Getuigen gezocht.

De bewoner was om 03.00 uur zijn bed uitgegaan toen er plotseling een man in de hal stond. Die was waarschijnlijk binnengekomen via een deur op het balkon. Of deze man in wilde breken of een overval wilde plegen is nog niet helemaal duidelijk, maar hij dreigde wel met geweld en nam een sieraad van de bewoner af. Ook werd de bewoner geslagen door de verdachte. Daarna ging de verdachte er vandoor.