Verdachte steekpartij aangehouden met behulp van Burgernet-getuige

De politie kreeg zondagmiddag kort na 15.30 uur een melding van een steekpartij in een woning aan de Klaroenring in Etten-Leur. In die woning waren verschillende mensen aanwezig. De bewoner, een 25 jarige man, had onenigheid met een van hen gekregen en had daarbij een steekwond opgelopen. Nadat de politie het signalement van de verdachte had gekregen werd een burgernetmelding uitgedaan. Een oplettende getuige zag de mogelijke verdachte vervolgens op het Loofhout in Etten-Leur lopen en belde de politie. Die spoedde zich ter plaatse en toen bleek dat het inderdaad om de verdachte van de steekpartij ging werd de man, een 27 jarige inwoner van Etten-Leur, aangehouden.

De politie doet nog nader onderzoek naar het geweldsincident.