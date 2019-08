Politie maakt einde aan illegaal feest tijdens controle

Een 49-jarige man uit Amsterdam voer met een sloep op de Nieuwe Meer en had vermoedelijk teveel alcohol gedronken. De verdachte vluchtte tijdens zijn aanhouding via de snelweg, maar kon later op de openbare weg alsnog worden aanhouden. In verband met een onwelwording verloor de politie deze verdachte kort uit het oog. De uitslag van de ademanalyse van de verdachte bedroeg 0,9 promille. Op het water geldt een limiet van 0,5 promille voor de schipper. De verdachte is daarnaast ook bekeurd voor de wet op de Identificatieplicht en het lopen op de snelweg.



Daarnaast raakte een 39-jarige man uit Badhoevedorp zijn waterscooter kwijt. De politie nam deze in beslag, omdat hiermee een 42-jarige Amsterdammer zonder vaarbewijs te snel onverantwoord tussen zwemmers aan het varen was.