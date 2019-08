Fietser overleden na aanrijding

De automobilist reed vanuit de richting van de A28 over de Randweg richting Leusden. Op het kruispunt met de Plesmanstraat kwamen zij met elkaar in botsing. De vrouw op de fiets raakte door de aanrijding ernstig gewond. Ter plaatse is haar medische hulp geboden en voor verdere behandeling is ze naar een ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis is zij aan haar verwoningen overleden.



Slachtofferhulp

Het opsporingsteam verkeer van de politie Midden-Nederland onderzoekt de toedracht van deze aanrijding. Voor de getuigen die de politie ter plekke heeft gesproken, is hulp ingeschakeld. Ook betrokkenen en getuigen van het ongeval die nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen alsnog behoefte hebben aan ondersteuning. Zij kunnen rechtstreeks contact opnemen met Slachtofferhulp via 0900-0101 (gebruikelijke belkosten).