Rotterdammer aangehouden met vuurwapen

“We bestrijden de problematiek rond vuurwapenbezit en vuurwapengeweld van alle kanten. Is er geschoten, doen we onderzoek en houden we daders aan", vertelt Wim Hoek, de districtchef van de politie Rotterdam Zuid. “Maar liever nog voorkomen we geweld. Daarvoor is het uitgebreid en slim vastleggen van informatie essentieel. Zo vergroten we het zicht op sluimerende conflicten, sleutelfiguren en hun netwerk. Dat geeft ons meer handvatten over waar we een wapen moeten zoeken, wie zich met wie beweegt, maar ook wie nog een appeltje met een ander te schillen heeft.”