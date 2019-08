Verdachte diefstal en overvallen aangehouden

Op 19 augustus wordt een slijterij overvallen aan de Amsterdamsestraatweg. De overvaller bedreigt de medewerkers met een steekwapen en gaat er op zijn fiets met de buit vandoor. Het signalement van de man wordt in verband gebracht met een eerdere diefstal uit een voertuig. De politie start een onderzoek en lokale media nemen de getuigenoproep over.

Alerte beveiliger

Helaas kunnen we niet voorkomen dat deze man een aantal dagen later eenzelfde type overval pleegt op een winkel aan de Rijnstraat. Ook daar ontkomt hij op de fiets. Op zaterdag 24 augustus wordt de overvaller echter herkend door een alerte beveiliger van een supermarkt op de Croeselaan. De beveiliger schakelt direct de politie in, die de verdachte even later kan aanhouden.