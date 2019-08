Vrouw uit Meppel aangehouden voor moord Halil Erol

Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdagavond 27 augustus zal wederom uitgebreid aandacht worden besteed aan dit onderzoek. Hierbij worden o.a. nieuwe beelden getoond van de zakken waarin de lichaamsdelen van Erol in zowel 2010 als 2013 werden aangetroffen. Het onderzoeksteam ontving al vele suggesties over de mogelijke herkomst van de zakken (verpakking voor kussens, zeilen, tentstokken, noten/fruit) maar de werkelijke herkomst werd nog niet vastgesteld. De uitzending begint om 20.30 uur op NPO1 en zal worden herhaald om 12.00 uur op NPO2.

Laatste teken van leven

Halil Erol zou zaterdag 6 februari 2010 nog een deel van de dag hebben doorgebracht in deze woning samen met zijn ex-vrouw, zijn kinderen en de toenmalige bewoners. Het laatste contact dat de van oorsprong Turkse Halil Erol met zijn ex-vrouw zou hebben gehad, was zaterdagavond 6 februari 2010. Die avond zou hij bij zijn ex-vrouw geweest zijn om zijn laptop, die zijn oudste dochter van hem had geleend, weer op te halen. Rond middernacht zou hij, met deze laptop, de woning van zijn ex-vrouw weer hebben verlaten.

Mobiel contact vanuit Duitsland

De volgende ochtend, zondag 7 februari rond 11.00 uur, werd met de mobiele telefoon van Halil contact gezocht met de mobiele telefoon van zijn ex-vrouw. Zijn gsm bevond zich op dat moment in de buurt van Zevenaar bij de grensovergang met Duitsland (Megchelen). Omdat zijn ex-vrouw op dat moment haar telefoon niet hoorde, kwam er geen verbinding tot stand.

Auto uitgebrand in Haren, kentekenplaten op andere auto in Rotterdam

Op maandagavond 8 maart 2010 rond 22.45 uur werd de auto van Halil Erol, een zilvergrijze Daewoo Lanos model hatchback, brandend aangetroffen op de Kerklaan in Haren (provincie Groningen). Dit is op de onverharde parkeerplaats tegenover de Hortus (Botanische tuin) van de Universiteit van Groningen. Opvallend was dat de kentekenplaten (16-HG-TJ) van de auto waren verwijderd. Deze kentekenplaten werden later dat jaar in april en mei nog geregistreerd op de A12, de A44 en de A15 in de buurt van Rotterdam (Vaanplein) en Zoetermeer (Clausplein).

Ledematen aangetroffen in water Eesveen

Op dinsdag 22 juni 2010 werden de ledematen van Halil Erol gevonden in de Steenwijker Aa in Eesveen, net buiten Steenwijk. DNA onderzoek wees uit dat het lichaamsdelen betroffen van Halil Erol. De ledematen waren verpakt in een zandkleurige, polyester zak. Deze zak, waarvan het materiaal oogt als canvas, heeft een afmeting van 53 x 115 cm en een klep met klittenband sluiting. Over de lengte van deze zak loopt in het midden een stiknaad. De herkomst van deze zak is tot op de dag van vandaag niet vastgesteld.

Romp aangetroffen in natuurgebied Wanneperveen

Op donderdag 31 januari 2013 vonden twee wandelaars menselijke resten in het natuurgebied De Kiersche Wijde aan de Zandweg in Wanneperveen. DNA onderzoek door het NFI wees uit dat de gevonden romp, die er toen al langere tijd moeten hebben gelegen, Halil Erol toebehoorde. Bij de resten werd eenzelfde soort polyester zak gevonden waar de eerder gevonden ledematen in waren verpakt. Ook werden resten van een grotendeels vergaan judopak van met merk Matsuru aangetroffen.

Beloning

De hoofdofficier van Justitie, parket Oost Nederland, heeft sinds 2010 een beloning uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak. De beloning van € 15.000,- is nog steeds beschikbaar.