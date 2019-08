Graffiti-artiest aangehouden

De eigenaar van het luik deed meteen aangifte van vernieling. De gemeente Middelburg heeft vandaag aangifte gedaan, omdat ook op gemeente-eigendommen de tag terug was te vinden. Zij zullen de kosten voor het schoonmaken op de verdachte verhalen. De man is met een dagvaarding later weer in vrijheid gesteld. Hij mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden. Het schrijfmateriaal dat de verdachte in bezit had tijdens zijn aanhouding is door de politie in beslag genomen.