Overvaller supermarkt overmeesterd door personeel

Net voor 06.00 uur dwong de overvaller, die zijn gezicht afdekte met een muts , een medewerker van het bedrijf de deur van de personeelsingang te openen en naar binnen te gaan. Een tweede medewerker verraste de overvaller en beide personeelsleden wisten de overvaller in bedwang te houden tot de politie arriveerde. De verdachte is aangehouden en voor verhoor naar het politiebureau gebracht.

Tijdens de overval is een van de twee personeelsleden geslagen door de overvaller. De huisartsenpost onderzoekt en behandelt de verwondingen. Op dit moment is nog niet bekend of de overvaller gewapend was. De politie onderzoekt de zaak en wil graag in contact komen met getuigen of mensen die meer informatie hebben over de zaak. Zij kunnen bellen met de politie via telefoonnummer 0900-8844.