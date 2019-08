Schouw op Brunssummerheide ongestoord en ordentelijk verlopen

Rond 11.30 uur werd een hardloper gesignaleerd in de omgeving van het afgezette gebied (het rode gebied op het kaartje). Hij is aangesproken en zijn identiteit is vastgesteld. Vervolgens is hij in een auto naar een plek buiten het gebied gebracht, waar hij zijn hardlooprondje kon voortzetten.

Schouw

De deelnemers aan de schouw arriveerden in kolonne rond 10.00 uur via de Schachtstraat bij het afgezette gebied aan de (Nieuwe) Toeristenweg in Landgraaf. Ze bezochten verschillende plaatsen op de hei, die voor het onderzoek belangrijk zijn. De schouw was rond 13.45 uur afgelopen en de deelnemers hebben rond 13.55 uur de Brunssummerheide weer verlaten.

Maatregelen

Politie en Landmacht gaan nu de maatregelen de getroffen zijn in het gebied, afbouwen.

De noodverordening is in principe nog tot 18.00 uur van kracht (tenzij deze eerder ingetrokken kan worden).

Dank

De politie, Landmacht, Openbaar Ministerie, Natuurmonumenten en gemeenten bedanken publiek en pers voor hun begrip en medewerking voor deze maatregelen en het opvolgen hiervan.

Pro-formazitting

Na de schouw is op de rechtbank in Maastricht om 15.30 uur de vierde pro-formazitting in de zaak Nicky Verstappen van start gegaan.