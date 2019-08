Nieuw hoofd Bedrijfsvoering Midden-Nederland

Van Renswoude is klaar voor zijn nieuwe uitdaging. ‘In de samenwerking tussen de operatie en de bedrijfsvoering zijn altijd verbeteringen aan te brengen. Er spelen soms complexe vraagstukken waarbinnen we de omvang van de organisatie, de overvraging vanuit de buitenwereld en onze eigen ambities in balans moeten brengen. Ik mag de verbinding tussen mensen versterken, en dat is het mooiste dat er is.’